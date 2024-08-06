У липні українські військові застосували більше дронів, ніж росіяни, – Зеленський

Сили оборони протягом липня застосували більше дронів, ніж росіяни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені.

“Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України”, – заявив він.

За словами Зеленського, українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наблизить справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав.

Також Зеленський розповів про доповіді Мінстратегпрому та Мінцифри щодо виробництва та фінансування дронів. На цей рік українським виробникам уже законтрактували мільйон дронів.