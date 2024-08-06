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У липні українські військові застосували більше дронів, ніж росіяни, – Зеленський
6 Серпня 2024 20:06
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війна, дрони
Бомбер підрозділу безпілотних систем 22 ОМБр / Фото: 22 ОМБр

Сили оборони протягом липня застосували більше дронів, ніж росіяни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені.

“Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України”, – заявив він. 

За словами Зеленського, українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наблизить справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав. 

Також Зеленський розповів про доповіді Мінстратегпрому та Мінцифри щодо виробництва та фінансування дронів. На цей рік українським виробникам уже законтрактували мільйон дронів.


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