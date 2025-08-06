У липні арсенал ЗСУ поповнився кумулятивними, фугасними та термобаричними боєприпасами

Міністерство оборони України кодифікувало у липні 50 нових боєприпасів, виготовлених вітчизняними виробниками. За сім місяців 2025 року кількість допущених до експлуатації боєприпасів майже досягла рівня всього минулого року.

Про це повідомили в Міноборони.

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Серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

За 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік — торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів.