        Техно

        У липні арсенал ЗСУ поповнився кумулятивними, фугасними та термобаричними боєприпасами

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 15:39
        Дрон з боєприпасом / Фото: Міноборони
        Дрон з боєприпасом / Фото: Міноборони

        Міністерство оборони України кодифікувало у липні 50 нових боєприпасів, виготовлених вітчизняними виробниками. За сім місяців 2025 року кількість допущених до експлуатації боєприпасів майже досягла рівня всього минулого року.

        Про це повідомили в Міноборони.

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        Серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

        За 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік — торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів.


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