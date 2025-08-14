У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців

У Львові в одному з приватних будинків виявили мертвими двох хлопців-підлітків. Причини їхньої загибелі з’ясовує поліція.
Як повідомили у поліції Львівської області, загиблим було по 14 років.
“Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові. Тіла хлопців виявила мама одного з них, вона ж повідомила про подію у поліцію”, – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок”. Тіла направили на експертизу для встановлення точної причини смерті.
Розслідування триває.