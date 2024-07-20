Кримінал

У Львові затримали двох чоловіків, які палили автівки військових
20 Липня 2024 19:00
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кримінал
У Львові затримано двох чоловіків, підозрюваних у підпалі авто українських військових / Фото Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали у Львові двох людей, які палили автомобілі військових на замовлення від кураторів. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

“Палії авто військовослужбовців… Тоді, як більшість українців обʼєднані заради перемоги, і роблять все можливе… Є ті хто, не гидують брати “швидкі” та “легкі” гроші у ворога, аби нищити країну, зраджувати самому собі”, – розповів Олексій Білошицький.

Зазначається, що поліціянти затримали поліїв по гарячих слідах. Як розповів Білошицький, СБУ вже має достатньо доказів проти зловмисників. Зокрема у затриманих під час обшуків слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та горючі суміші, призначені для наступних підпалів.

Затриманим вже повідомили про підозру щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). За цією статтею їм загрожує до 8 років позбавлення волі.


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