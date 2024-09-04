У Львові закінчили аварійно-рятувальні роботи

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по Львову, внаслідок якого загинули 7 людей, серед яких 2 дитини 7 та 14 років та 53 постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС.

“Надзвичайники врятували 12 людей. Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)”.

Також зазначається, що психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітей.

До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучили понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.