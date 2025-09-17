У Львові з ока чоловіка видалили 12-сантиметрового паразита, занесеного одеськими комарами

Львівські офтальмологи провели операцію 60-річному чоловікові та дістали з його ока 12-сантиметрового гельмінта. Пацієнт заразився дирофіляріозом після укусів комарів під час відпочинку в Одесі.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За словами пацієнта, у травні він відпочивав в одному із санаторіїв в Одесі і там його часто кусали комарі. Після повернення до Львова в куті правого ока чоловік помітив припухлість, але вона згодом зникла. З липня чоловік почав відчувати дискомфорт, свербіж та помітив почервоніння ока. Після цього він звернувся до лікарів.

Офтальмологи провели операцію та видалили з ока пацієнта 12-сантиметрового паразита. Як встановили в лабораторії, це була дирофілярія.

За даними фахівців, цьогоріч на Львівщині це вже четвертий випадок дирофіляріозу. Торік в області також зареєстрували чотири випадки хвороби.

Що таке дирофіляріоз?

Дирофіляріоз – зоонозний (інфекційні хвороби, що звичайно поширені у тварин, але здатні іноді передаватися від тварин до людини) гельмінтоз, який спричинюють гельмінти роду Dirofilaria.

У людей, як правило, дирофіляріоз проявляється або підшкірними вузлами, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно. При ураженні ока (це яке майже в 45% випадків) виникають вузли під шкірою повік.

Переносять дирофіляріоз інфіковані при укусі хворих тварин комарі. В організм людини личинка гельмінта потрапляє через укус комара.

З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років.