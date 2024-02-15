У Львові є влучання в об’єкт інфраструктури, 2 людей поранено – Садовий

Вранці 15 лютого у Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту, окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт, дві людини дістали поранення.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram, голова Львівської ОДА Максим Козицький Telegram, передає УП.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що вулицю Наукову у Львові тимчасово перекрили для руху транспорту.

Садовий пізніше додав, що, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

Пряма мова мера: “ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання в об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки”.

Він додав, що автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.

Ще пізніше Козицький повідомив, що під час ранкової атаки по Львову постраждали дві людини − чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани, допомогу люди отримали на місці.



На обʼєкті інфраструктури, в який поцілили росіяни, триває пожежа.



У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.