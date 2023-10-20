Суспільство

У Львові вимкнули опалення: подробиці

20 Жовтня 2023 16:51
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опалення, Львів

20 жовтня у Львові оголосили про призупинку подачі опалення в місті з метою економії газу – на вихідних у регіоні очікується потепління.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

“Відповідно до прогнозу погоди, маємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, відтак, щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо”, – повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Орест Тимчишин.

За його словами, відновити теплопостачання планують з наступного тижня. Все буде залежати від температурних показників.

При цьому, офіційно опалювальний сезон у Львові розпочався 16 жовтня.


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