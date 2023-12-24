У Львові в одному з будинків стався вибух газу: троє загиблих

Троє загиблих ще троє травмованих внаслідок вибуху у Львові – за фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили в поліції, 23 грудня надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.