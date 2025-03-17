Кримінал

У Львові судитимуть жінку, яка привласнила майже 1,5 мільйона гривень, призначені на дрони для ЗСУ
17 Березня 2025 17:18
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Оголошення підозри у привласненні грошей на дрони для ЗСУ / Фото: Нацполіція
Оголошення підозри у привласненні грошей на дрони для ЗСУ / Фото: Нацполіція

На Львівщині 28-річну жительку міста Шептицький звинувачують у привласненні майже півтора мільйона гривень, які їй перераховували на дрони для ЗСУ. Обвинуваченій загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, підозрювана створила в одній з соцмереж сторінку, на якій розміщувала фейкові оголошення про продаж військової амуніції та одягу. Однак в реальності товарів, які жінка пропонувала для продажу, у неї не було і реалізовувати їх вона не планувала.

Слідством встановлено, що внаслідок протиправної діяльності підозрюваної постраждали п’ятеро людей, серед яких волонтери і керівник благодійного фонду. Загальна сума завданої їм матеріальної шкоди складає 1 млн 447 тис. гривень.

Зокрема, у жовтні 2024 року за оголошенням зловмисниці про можливість закупівлі дронів для потреб ЗСУ, зголосився чоловік, який переказав на вказаний нею рахунок понад 765 тис. грн як передоплату за товар. Вказані кошти авторка сторінки привласнила, а дронів військові так і не отримали.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фейкові оголошення / Фото: Нацполіція

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