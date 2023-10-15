Кримінал

У Львові суд наклав штраф на чоловіка за секс біля церкви

15 Жовтня 2023 18:47
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курйоз

У Львові суд визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який зайнявся сексом у громадському місці – поруч із церквою та богословською семінарією.

Про це передає zaxid.net з посиланням на постанову суду.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 29 серпня, приблизно о 18:20. Обвинувачений Валерій В. займався сексом із жінкою у громадському місці. Це побачили перехожі, які повідомили поліцію.

Валерій В. визнав свою провину у вчиненні дрібного хуліганства. Суд призначив йому покарання – 119 грн штрафу. Також він має заплатити 537 грн судового збору. Чи покарали його партнерку – не повідомляється.

У виданні уточнили, що за адресою, біля якої пара зайнялася сексом, розташована церква “Голгофа” та богословська семінарія Львівського об’єднання п’ятидесятників.


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