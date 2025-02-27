Кримінал

У Львові п’яний водій Range Rover протаранив паркан (фото)
27 Лютого 2025 14:17
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Range Rover на місці ДТП у Львові / Фото: Патрульна поліція Львівської області
Range Rover на місці ДТП у Львові / Фото: Патрульна поліція Львівської області

Уночі 26 лютого у Львові на перехресті вулиць Кульпарківської та Володимира Великого позашляховик Range Rover врізався в тротуарне огородження – металевий паркан.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Під час спілкування із 33-річним водієм автівки інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти перевірку за допомогою приладу “Драгер”. Результат – 1,89 проміле алкоголю в крові.

На винуватця ДТП патрульні склали два протоколи за статтями КУпАП “Керування транспортним засобом у стані спʼяніння” та “Порушення ПДР, що призвело до ДТП”.

Наслідки нетверезого керування у Львові / Фото: Патрульна поліція Львівської області

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