У Львові п’яний водій Range Rover протаранив паркан (фото)

Уночі 26 лютого у Львові на перехресті вулиць Кульпарківської та Володимира Великого позашляховик Range Rover врізався в тротуарне огородження – металевий паркан.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Під час спілкування із 33-річним водієм автівки інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти перевірку за допомогою приладу “Драгер”. Результат – 1,89 проміле алкоголю в крові.

На винуватця ДТП патрульні склали два протоколи за статтями КУпАП “Керування транспортним засобом у стані спʼяніння” та “Порушення ПДР, що призвело до ДТП”.