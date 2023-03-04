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У Львові підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ

4 Березня 2023 17:44
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зеленський

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України та заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності.

Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії, пише “Європейська правда”.

“Європейський Союз підтримує роль Міжнародного кримінального суду. Ми також вважаємо, що потрібен спеціальний трибунал для переслідування злочину агресії Росії. І я пишаюся тим, що на цій конференції як першого кроку ви підпишете угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі”, – йдеться у заяві.

У Львові проходить конференція United for Justice, на якій обговорюють механізми притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

“Росія має понести відповідальність за ці жахливі злочини. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб притягнути винних до відповідальності. Європейський Союз разом з нашими партнерами продовжить працювати над тим, щоб Росія заплатила за це”, – заявила фон дер Ляєн.

Також повідомляється, що на конференції підписується оновлена угода про створення Спільної слідчої групи Євроюсту з метою сприяння створенню Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) в її структурі.

За підтримки Євроюсту було створено Спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. До складу Спільної слідчої групи входять Міжнародний кримінальний суд, Україна, а також Литва, Польща, Латвія, Словаччина, Румунія та Естонія.

До Регламенту Євроюсту були внесені зміни, які надали Агентству юридичну можливість надійно зберігати та аналізувати докази щодо основних міжнародних злочинів. Судова база даних була запущена в лютому 2023 року.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) уповноважений переслідувати найтяжчі міжнародні злочини, такі як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Він також уповноважений переслідувати злочин агресії, але лише щодо тих країн, які визнали його юрисдикцію щодо цього злочину. Злочин агресії – це злочин, скоєний вищим політичним і військовим керівництвом.

З огляду на те, що Росія не визнає юрисдикцію МКС, а отже, МКС не може здійснювати цю компетенцію в контексті війни Росії проти України. Щоб заповнити цю прогалину, у листопаді 2022 року Єврокомісія представила державам-членам різні варіанти, щоб забезпечити притягнення російських осіб до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.


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