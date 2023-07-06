Наймолодшій дівчині, яка загинула в результаті нічного обстрілу росіянами Львова, був лише 21 рік.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму”.

У Львові оголосили дводенну жалобу. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими ще можуть бути люди. Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

“Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро”, – розповів Козицький.