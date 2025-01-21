Кримінал

У Львові чоловік організував канал переправлення ухилянтів до Польщі через ІТ-компанію
21 Січня 2025 15:06
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У Львові затримали підозрюваного у переправленні чоловіків за кордон / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
У Львові затримали підозрюваного у переправленні чоловіків за кордон / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Житель Львова влаштував для військовозобов’язаних виїзд до Польщі під виглядом фахівців ІТ-компанії. Під час отримання грошей від одного з клієнтів переправника затримали. Вилучено документи кількох десятків охочих виїхати за кордон.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними правоохоронців, за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв оновити облікові дані клієнта, виготовити необхідні дозвільні документи та працевлаштувати на іноземну фірму, від імені якої він мав би виїхати у закордонне відрядження. Також зобов’язувався внести відомості до електронних інформаційних систем про набуття ним права на виїзд за межі України.

Під час отримання 6 тисяч доларів підозрюваного затримали. У ході обшуків у його помешканні виявлено та вилучено військово-облікові документи та паспортні дані ще 23 охочих виїхати за кордон.

32-річному раніше судимому львів’янину повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі переправнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави.

Затримання підозрюваного у переправленні військовозобов’язаних за кордон / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

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