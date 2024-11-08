У Львові 14-річна дівчинка удруге потрапила в лікарню через куріння електронних сигарет

У Львові госпіталізували 14-річну дівчинку, якій після куріння електронних сигарет стало зле. Як виявилося, це вже другий такий випадок за рік.

Про це повідомив Центр дитячої медицини лікарні “Охматдит”.

Спеціалісти з’ясували, що у дівчини є алергія, яка спричиняє таку важку реакцію при курінні вейпів.

Алергологиня Руслана Проць зазначила, що без зовнішніх подразників, як-от куріння електронних сигарет, такої реакції могло б не бути, однак на тлі куріння у дівчини швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності.

Минулого року дівчина вже потрапляла до лікарні після куріння вейпу в набагато важчому стані з вираженою дихальною недостатністю. Тоді їй пояснили, що вейпи можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема розвиток бронхіальної астми та хронічних захворювань легень.

Попри попередження лікарів, дівчина не припинила куріння, хоча запевняє, що робить це рідко.