Кримінал

У Львівській області дерево впало на електричку – є травмовані
18 Серпня 2024 18:25
читать на русском →
укрзалізниця
Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця

В результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий — Івано-Франківськ: є травмовані пасажири та залізничники.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

Поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причіпили під час стоянки.

“Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду”, – попередили в УЗ.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Серпня 2024 17:19

Єврокомісар з енергетики: Ми повинні врятувати українців від катастрофи в зимовий період
18 Серпня 2024 19:11

Верещук наполегливо просить мешканців Селидового, Покровська та Мирнограда евакуюватися
18 Серпня 2024 18:50

В Україну повертаються графіки відключення електроенергії
18 Серпня 2024 17:41

Від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, “найгарячіше” на Покровському напрямку
18 Серпня 2024 16:53

Україна не бачить змін на кордоні з Білоруссю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки