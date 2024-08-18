У Львівській області дерево впало на електричку – є травмовані

В результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий — Івано-Франківськ: є травмовані пасажири та залізничники.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

Поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причіпили під час стоянки.

“Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду”, – попередили в УЗ.