Суспільство

У Львівській лікарні прооперували немовля з абсцесом печінки

20 Липня 2023 13:39
читать на русском →
немовля, лікарня, Львів

Медики Львівської обласної дитячої лікарні “Охматдит” прооперували передчасно народжену дівчинку, у якої виявили абсцес, тобто гнійне запалення печінки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

“Сімʼя із Новояворівська. Немовля народилося передчасно на 29 тижні вагітності мами із вагою 1,400 кг в одному із пологових Львова”, — розповіли у медзакладі.

До “Охматдиту” маля потрапило на 5 добу свого життя із сепсисом та із НЕК (некротизуючий ентероколіт). У дитини інтеропераційно виявили абсцес печінки. Дівчинку Вікторію того ж дня прооперувала команда лікарів.

“Був важкий післяопераційний період. Дитина перебувала на ШВЛ. Гемодинаміка була нестабільною. Також потребувала інотропної та пресорної підтримки. За кілька днів вдалося стабілізувати стан малятка та відновити ентеральне харчування”, — розповіла завідувачка відділення анестезіології та постінтенсивної терапії Галина Заремба.

Після цього дитину відправили на тривалу реабілітацію у відділення постінтенсивного догляду.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
20 Липня 2023 15:13

Україна вважатиме військовою ціллю всі судна, які прямують до контрольованих Росією портів в Чорному морі

20 Липня 2023 15:03

ЄС продовжив санкції проти РФ за вторгнення в Україну
20 Липня 2023 14:44

Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, – WP
20 Липня 2023 13:03

Колишнього настоятеля храму УПЦ, який підозрюється в розбещенні рідних доньок, будуть судити у Дніпрі
20 Липня 2023 10:19

Ворог перебуває у напівоточенні у Бахмуті – Сирський

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки