У Львівській лікарні прооперували немовля з абсцесом печінки

Медики Львівської обласної дитячої лікарні “Охматдит” прооперували передчасно народжену дівчинку, у якої виявили абсцес, тобто гнійне запалення печінки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

“Сімʼя із Новояворівська. Немовля народилося передчасно на 29 тижні вагітності мами із вагою 1,400 кг в одному із пологових Львова”, — розповіли у медзакладі.

До “Охматдиту” маля потрапило на 5 добу свого життя із сепсисом та із НЕК (некротизуючий ентероколіт). У дитини інтеропераційно виявили абсцес печінки. Дівчинку Вікторію того ж дня прооперувала команда лікарів.

“Був важкий післяопераційний період. Дитина перебувала на ШВЛ. Гемодинаміка була нестабільною. Також потребувала інотропної та пресорної підтримки. За кілька днів вдалося стабілізувати стан малятка та відновити ентеральне харчування”, — розповіла завідувачка відділення анестезіології та постінтенсивної терапії Галина Заремба.

Після цього дитину відправили на тривалу реабілітацію у відділення постінтенсивного догляду.