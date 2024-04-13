У Луганську прогриміли вибухи

В окупованому Луганську чули два вибухи, в мережі з’явилися фото і відео з димом над містом.
Російські окупанти пишуть, нібито вибухи пролунали у районі автовокзалу.
За попередніми даними, це атака ракетами.
Очевидці публікують у мережі відео прильотів.
ВСУ утром обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow — прилёты пришлись в район автовокзала и школы №5, сообщает корр RT.— Вольвач Юрий (@1Gg7Dlct8tfwNJL) April 13, 2024
Информация о пострадавших уточняется.
UPD. Корр RT уточнил, что по Луганску, по предварительным данным, были выпущены четыре ракеты Taurus. pic.twitter.com/kG6ZPMIYzd