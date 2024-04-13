Кримінал

У Луганську прогриміли вибухи

13 Квітня 2024 12:44

В окупованому Луганську чули два вибухи, в мережі з’явилися фото і відео з димом над містом.

Російські окупанти пишуть, нібито вибухи пролунали у районі автовокзалу.

За попередніми даними, це атака ракетами.

Очевидці публікують у мережі відео прильотів.


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