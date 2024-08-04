Кримінал

У Луганську потужний пожар – горить завод з технікою
4 Серпня 2024 19:37
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У Луганську після обстрілу почалася пожежа на майданчиках машинобудівного заводу, повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, там росіяни ремонтують і зберігають військову техніку.

Призначена росіянами “влада” заявляє, що були удари 8 ракет ATACMS і 4 Storm Shadow по складських приміщеннях, де знаходилися цистерни з паливом. Також вони стверджують, що чотири ракети були збиті на підльоті до міста, від чого загорілася суха трава.

Фото палаючої “сухої трави” публікує пропагандистська агенція ТАСС:


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