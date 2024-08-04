У Луганську потужний пожар – горить завод з технікою

У Луганську після обстрілу почалася пожежа на майданчиках машинобудівного заводу, повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, там росіяни ремонтують і зберігають військову техніку.

Призначена росіянами “влада” заявляє, що були удари 8 ракет ATACMS і 4 Storm Shadow по складських приміщеннях, де знаходилися цистерни з паливом. Також вони стверджують, що чотири ракети були збиті на підльоті до міста, від чого загорілася суха трава.

Фото палаючої “сухої трави” публікує пропагандистська агенція ТАСС: