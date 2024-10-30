У Луганській області окупант вбив дитину, показуючи як працює гранатомет

На окупованій території Луганської області російський окупант вирішив показати 13-річному хлопчику, як стріляє гранатомет. У цей момент боєприпас розірвався в стволі.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що до російського окупанта, який воює проти України, приїхав на фронт 13-річний син. Командир батька познайомився з хлопчиком і вирішив показати йому, як стріляє гранатомет. У цей момент боєприпас розірвався в стволі.

Командир окупантів загинув на місці, а хлопчик помер у лікарні.