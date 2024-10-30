Кримінал

У Луганській області окупант вбив дитину, показуючи як працює гранатомет
30 Жовтня 2024 10:03
читать на русском →
діти, окупація
Дитина з ручним гранатометом на присязі новобранців російського об'єднання "Юнармія" / Фото: Reuters

На окупованій території Луганської області російський окупант вирішив показати 13-річному хлопчику, як стріляє гранатомет. У цей момент боєприпас розірвався в стволі.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що до російського окупанта, який воює проти України, приїхав на фронт 13-річний син. Командир батька познайомився з хлопчиком і вирішив показати йому, як стріляє гранатомет. У цей момент боєприпас розірвався в стволі.

Командир окупантів загинув на місці, а хлопчик помер у лікарні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Жовтня 2024 11:43

В “Укренерго” готують кілька сценаріїв для проходження “найважчої за 3 роки зими”
30 Жовтня 2024 10:26

Північнокорейських військових розмістили в Курській області за 50 кілометрів від кордону, – FT
30 Жовтня 2024 07:43

В рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає 2000 Humvee, – Forbes
30 Жовтня 2024 07:32

Росіяни вночі атакували Україну понад 60 безпілотниками
30 Жовтня 2024 07:06

FT: Україна та РФ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичних об’єктах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки