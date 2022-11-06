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У Луганській Макіївці росіяни втратили батальйон своїх солдатів

6 Листопада 2022 14:24
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Луганська область

Біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ ліквідовано батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Йдеться про сотні загиблих окупантів.

Про це написав очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Глава луганської ОВА повідомив, що тіла окупантів ніхто не забирає, щоб не платити родичам загиблих компенсації. Немає тіла – немає діла

Рашисти не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ. Під натиском наших захисників в інших містах області, Сєвєродонецьк ворог просто залишить. Орки потікають, бо місто настільки розбите, що не може використовуватися як фортеця.

Як пише російське видання Верстка, один із російських військовослужбовців, що вижив, Олексій Агафонов розповів, що, кількість загиблих може перевищувати 500 людей.

командир батальйону мобілізованих, які проходили підготовку у військовій частині 2079, обіцяв, що військових привезуть у район Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав «територіальної оборони». Однак у ніч на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали окопуватися та утримувати лінію оборони.

«Нас викинули у посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл — артилерія, „гради“, міномети, коптери, нас просто розстрілювали», — розповів Агафонов.

За його словами, «коли все почалося», офіцери одразу втекли.

«У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу обчислювали коптери й просто розстрілювали. З 570 осіб цілі 29, ще 12 поранено, решта — все», — згадує окупант.

Агафонов також додав, що до цього на цих самих позиціях розбили щонайменше ще один батальйон із мобілізованих.


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