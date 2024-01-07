У Лос-Анджелесі пройде вручення “Золотих глобусів”

Вручення “Золотих глобусів” за досягнення в кіно та серіалах відбудеться в Лос-Анджелесі ввечері 7 січня. Перша після реорганізації Асоціації іноземної преси Голлівуду, що заснувала премію Голлівуду, церемонія відкриває сезон кінонагород США.

Серед номінантів “Барбі”, “Опенгеймер”, “Бідні-нещасні”, “Вбивці квіткового місяця” та “Анатомія падіння”.

Очікувано кінострічки “Барбі” та “Опенгеймер” очолили список номінантів на “Золотий глобус” 2024 року. американського режисера корейського походження Селін Сон, “Анатомія падіння” французького режисера Жюстін Тріє, “Маестро” Бредлі Купера та “Вбивці квіткового місяця” Мартіна Скорсезе.

Картина Грети Гервіг “Барбі”, яка отримала дев’ять номінацій, боротиметься за “Золотий глобус” у категорії “Комедія/мюзикл”, де крім неї представлені “Air: Великий стрибок” Бена Аффлека, “Американське чтиво” Корда Джефферсона, “Залишені” Пейна, “Май, грудень” Тодда Хейнса та відзначений безліччю фестивалів та володар звання “Кращий фільм” на Венеціанському кінофестивалі “Бідні-нещасні” Йоргоса Лантімоса.

У категорії “Найкращий фільм іноземною мовою” за “Золотий глобус” представлені вже згадані “Анатомія падіння” (“Франція”), “Минулі життя”, “Зона інтересів” (спільне виробництво США, Великобританії, Польщі, режисер Джонатан Глейзер ), а також “Опале листя” (Фінляндія, Німеччина), “Я – капітан” італійського режисера Маттео Гарроне, “Снігове братство” (Іспанія).

За звання найкращого анімаційного фільму боротимуться мультфільми японських режисерів “Хлопчик і птах” (Хаяо Міядзакі) та “Судзуме, що закриває двері” (Макото Сінкай), а також диснеївські “Елементарно” та “Заповітне бажання”, “Людина-паук: павутиння всесвітів” та “Брати Супер Маріо в кіно”.

У новій номінації “Кінематографічні та касові досягнення” представлені “Барбі”, “Опенгеймер”, блокбастери “Вартові Галактики. Частина 3”, “Джон Вік 4”, “Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша”, мультфільми “Людина-павук: Павутина всесвітів”, “Брати Супер Маріо в кіно” та кінематографічна візуалізація концертного туру співачки Тейлор Свіфт “Тейлор Свіфт: The Eras Tour”.

На відміну від багатьох відомих кінопремій “Золотий глобус” також відмічає заслуги у жанрі серіалу. Лідером за кількістю номінацій цього року очікувано став четвертий та заключний сезон саги про дітей медіамагнату Логана Роя “Спадкоємці”, отримавши дев’ять номінацій. У категорії “Драматичний серіал” конкуренцію йому складуть “1923”, “Корона”, “Дипломатка”, “Одні з нас”, “Ранкове шоу”. У категорії “комедійний серіал” представлені “Початкова школа Ебботт”, “Баррі”, “Ведмідь”, “Бути присяжним”, “Вбивства в одній будівлі” та “Тед Лассо”. У категорії міні-серіал за “Золотий глобус” боротимуться “Все невидиме нам світло”, “Гризня”, “Дейзі Джонс та The Six”, “Фарго”, “Попутники” та “Уроки хімії”.