У Лондоні вивісять українські прапори до Дня Незалежності

У неділю, 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, над резиденцією прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10, а також над низкою урядових будівель у Лондоні майорітимуть синьо-жовті прапори. Про це повідомило британське урядове пресслужба.

«Ми зберігаємо солідарність з українським народом, у тому числі з тими українцями, для яких Сполучене Королівство стало другим домом, перед обличчям триваючої російської агресії. Наша підтримка незалежності України буде очевидною для всіх, саме тому прем’єр-міністр цього тижня відвідав Вашингтон, щоб працювати з союзниками над справедливим і тривалим миром для України», – заявив речник уряду.

Окрім резиденції прем’єр-міністра, українські прапори з’являться на будівлях урядового апарату, Міністерства фінансів, міністерств у справах Шотландії та Уельсу, а також на головних офісах МЗС і Міноборони.

Водночас британці нагадують, що українські прапори на урядових будівлях у Лондоні можна побачити й у звичайні дні — від початку повномасштабного вторгнення Росії.