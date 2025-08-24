        Суспільство

        У Лондоні вивісять українські прапори до Дня Незалежності

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 09:07
        Флаг Великої Британії і флаг України над резиденцією британського уряду на Даунінг-стріт, 10, у Лондоні. 24 лютого 2024 / Фото з X @10DowningStreet
        Флаг Великої Британії і флаг України над резиденцією британського уряду на Даунінг-стріт, 10, у Лондоні. 24 лютого 2024 / Фото з X @10DowningStreet

        У неділю, 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, над резиденцією прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10, а також над низкою урядових будівель у Лондоні майорітимуть синьо-жовті прапори. Про це повідомило британське урядове пресслужба.

        «Ми зберігаємо солідарність з українським народом, у тому числі з тими українцями, для яких Сполучене Королівство стало другим домом, перед обличчям триваючої російської агресії. Наша підтримка незалежності України буде очевидною для всіх, саме тому прем’єр-міністр цього тижня відвідав Вашингтон, щоб працювати з союзниками над справедливим і тривалим миром для України», – заявив речник уряду.

        Окрім резиденції прем’єр-міністра, українські прапори з’являться на будівлях урядового апарату, Міністерства фінансів, міністерств у справах Шотландії та Уельсу, а також на головних офісах МЗС і Міноборони.

        Водночас британці нагадують, що українські прапори на урядових будівлях у Лондоні можна побачити й у звичайні дні — від початку повномасштабного вторгнення Росії.


