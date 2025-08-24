У Києві до свят переодягли малюків-засновників

У Києві з нагоди Дня Державного прапора і Дня Незалежності України переодягли скульптури малюків-засновників міста, що розташовані на Поштовій площі.

Відповідні фото опублікував у Facebook автор скульптурної композиції Володимир Журавель.

Реклама

Реклама

Фото з Facebook Volodymyr Zhuravel

“Традиційно переодягли малюків до свят! Дякуємо всім хто захищає і допомагає Україні! Всім хто наближає перемогу добра над злом! Всім хто несе світло!”, – зазначив Журавель.

Він зазначив, що вишиті сорочки зроблені Катериною Журавель і її сестрами. Костюми також пошила Катерина.

Шеврони на Щеку, зазначив автор композиції, із підрозділів, де служать його брати – Дмитро і Руслан Журавель.