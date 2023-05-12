Суспільство

У Ліверпулі визначено останніх 10 учасників фіналу “Євробачення-2023”

12 Травня 2023 07:46
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євробачення

У другому півфіналі глядачі визначили останніх десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.

В ніч з 11 на 12 травня в Ліверпулі (Велика Британія) відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2023”, де 16 учасників змагалися за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами глядацького голосування, до фіналу пройшли: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія (на фото вгорі), Вірменія, Словенія.

Артисти з таких країн як Данія, Румунія, Ісландія, Греція, Грузія, Сан-Марино набрали найменшу кількість голосів, і далі брати участь у конкурсі не будуть.

Раніше за результатами глядацького голосування в першому півфіналі до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця “Євробачення-2022”.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2023”.

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.


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У Ліверпулі визначено останніх 10 учасників фіналу “Євробачення-2023”
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