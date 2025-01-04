Кримінал

У лікарні померла дівчина, яка була поранена під час масованої атаки дронів на Київщину
4 Січня 2025 11:17
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київ, обстріли
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київщині. 3 сячня 2025 / Фото ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на Київщину загинула 21-річна жінка, яка отримала тяжке поранення під час падіння уламків збитої російської цілі. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, молода жінка 2002 року народження отримала поранення у живіт під час вчорашньої масованої атаки дронів-камікадзе. Майже добу лікарі боролися за її життя, однак через тяжкість травм врятувати її не вдалося.

Також внаслідок атаки поранення отримали ще двоє осіб:

  • Чоловік 1953 року народження зазнав поранення в спину та перебуває у реанімації.
  • Молодий хлопець із пораненням коліна перебуває під наглядом медиків, його стан стабільний, життю нічого не загрожує.

Минулої ночі російські сили продовжили атаки на Київщину за допомогою ударних дронів. В області активно працювали сили ППО, які збили декілька ворожих цілей. Уламки фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Микола Калашник висловив співчуття рідним та близьким загиблої.


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