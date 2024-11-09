Суспільство

У лікарні помер офіцер поліції, якого було поранено у Харкові 1 листопада
9 Листопада 2024 13:25
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поліція
Майор поліції Олександр Ковтун / Фото Нацполіція

У лікарні після поранення через російський обстріл помер 44-річний майор поліції Олександр Ковтун, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення.

Того дня поранення дістали 36 поліцейських, на місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя…

Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син. Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Харківській області висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Олександра.


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