У лікарні помер офіцер поліції, якого було поранено у Харкові 1 листопада

У лікарні після поранення через російський обстріл помер 44-річний майор поліції Олександр Ковтун, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення.

Того дня поранення дістали 36 поліцейських, на місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя…