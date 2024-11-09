У лікарні помер офіцер поліції, якого було поранено у Харкові 1 листопада

У лікарні після поранення через російський обстріл помер 44-річний майор поліції Олександр Ковтун, повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення.
Того дня поранення дістали 36 поліцейських, на місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя…
Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син. Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Харківській області висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Олександра.