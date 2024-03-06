Кримінал

У лікарні на Харківщині за гроші оформлювали фіктивну інвалідність — СБУ

6 Березня 2024 12:47
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сбу
Одна з керівниць лікарні на Харківщині допомагала чоловікам отримати фіктивні діагнози / Фото: СБУ

В одній з центральних районних лікарень Харківської області викрили заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності за підозрою у продажу довідок про інвалідність.

Про це повідомила пресслужба СБУ Харківської області.

За даними слідства, заступниця директора, яка за своїми службовими обов’язками очолювала лікарсько-консультативну комісію у цій районній лікарні, вносила неправдиві дані до офіційної медичної документації щодо стану здоров’я пацієнтів.

“У березні 2023 року зловмисниця внесла вигадані результати нібито проведеного огляду чоловіка до офіційного документа. При цьому посадовиця певно знала, що “хворий” взагалі не проходив жодного медичного огляду у цій лікарні. Надалі цей підроблений документ став підставою для видачі чоловіку “Обласним центром медико-соціальної експертизи” довідки про встановлення йому II групи інвалідності”, — сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювана працювала у змові зі співробітницею “Обласного центру медико-соціальної експертизи”, яку оперативники СБУ викрили та затримали у травні 2023 року. Її також підозрюють у видачі довідок про інвалідність за хабарі: “Клієнтами були переважно чоловіки, які прагнули ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон”.

Слідчі встановлюють, як багато неправдивих довідок могла видати заступниця директора. Їй інкримінують складання та видачу неправдивих офіційних документів. Медикині загрожує позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.


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