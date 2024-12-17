Суспільство

У Латвії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії
17 Грудня 2024 09:34
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латвія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

17 грудня в Латвії стартувала часткова перевірка бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС). Хоча цей захід був запланований заздалегідь, його проведення стало несподіванкою для підрозділів, які беруть у ньому участь.

Про це пише Delfi з посиланням на НЗС

 Завданням є вдосконалення процедур реагування та підвищення бойової готовності. Військові підрозділи разом із технікою будуть переміщені в різні регіони країни для виконання навчальних завдань.

 У НЗС наголосили, що перевірка не пов’язана з будь-якими змінами у безпековому середовищі чи потенційними загрозами.

 Військові підкреслили, що оборона країни — це спільна відповідальність всього суспільства. Громадяни можуть зробити свій внесок, обравши професійну службу, вступивши до Національної гвардії або пройшовши курс підготовки резервістів.


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