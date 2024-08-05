Політика

У Латвії можуть запровадити обов’язкову військову службу для жінок
5 Серпня 2024 10:16
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латвія, міноборони
Андріс Спрудс / Reuters

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про ідею обов’язкового призову жінок на Службу державної оборони.

Про це повідомляє портал Delfi.

У політиків керівних партій поки що немає єдиної думки про те, чи варто призивати жінок на військову службу.

Міністр підкреслив, що, незважаючи на його підтримку, існує потреба в широкому обговоренні цього питання.

“Ми повинні враховувати спектр як політичної, так і громадської думки”, – сказав Спрудс. Це означає дебати в коаліції, в парламенті, а також серед широкої громадськості, щоб знайти рішення, які будуть прийнятними для всіх

Раніше командувач Національними збройними силами (НЗС) Леонід Калніньш запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов’язковому порядку в службу державної оборони.

Калніньш не заперечував, що несприятлива демографічна ситуація викликає занепокоєння через спроможність укомплектувати необхідні 4000 солдатів.

Каліньш також зазначив, що в підрозділах, де служать жінки, якість, ефективність і дисципліна набагато вищі.

“Уявімо, що я, 18-річний громадянин, бачу, що дівчата добровільно йдуть служити – а я буду уникати? Це буде дуже хорошим сигналом, якщо ми приймемо відповідне політичне рішення”, – вважає командир НЗС.


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