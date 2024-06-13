Кримінал

У київському метро жінка потрапила під потяг 
13 Червня 2024 21:45
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У Києві на станції “Контрактова площа” пасажирка потрапила під потяг. Про це повідомила КМДА.

“На станції “Контрактова площа” пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців”, — йдеться у повідомленні.

Рух поїздів на лінії організовано від станції “Либідська” до станції “Майдан Незалежності” та від станції “Оболонь” до станції “Героїв Дніпра”.

Як повідомили в поліції, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу. З тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували її до медичного закладу.


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