У Київській області стався витік азотної кислоти

Сьогодні, 16 жовтня, на автодорозі в селі Росава Київської області стався розлив азотної кислоти з цистерни. Розлив ліквідовували рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.

Для ліквідації небезпечної ситуації було направлено групу радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП міста Біла Церква, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, а також фахівців ДУ “Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

“По прибуттю встановлено, що з ємності об’ємом 1 куб. м відбувався витік невідомої речовини. Проведені заміри показали, що це розчин азотної кислоти. Фахівці ДСНС організували роботи з перекачування кислоти в іншу ємність, чим запобігли подальшому розповсюдженню небезпечної речовини”, – йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та три одиниці техніки від ДСНС, а також троє спеціалістів Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як повідомили в ДСНС, ситуацію вдалося повністю локалізувати, загрози населенню немає.