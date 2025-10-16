        Суспільство

        У Київській області стався витік азотної кислоти

        Галина Шподарева
        16 Жовтня 2025 17:21
        Ліквідація розливу хімічної речовини / Фото: ДСНС Київщини
        Ліквідація розливу хімічної речовини / Фото: ДСНС Київщини

        Сьогодні, 16 жовтня, на автодорозі в селі Росава Київської області стався розлив азотної кислоти з цистерни. Розлив ліквідовували рятувальники.

        Про це повідомили в ДСНС Київщини.

        Для ліквідації небезпечної ситуації було направлено групу радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП міста Біла Церква, фахівців мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, а також фахівців ДУ “Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

        “По прибуттю встановлено, що з ємності об’ємом 1 куб. м відбувався витік невідомої речовини. Проведені заміри показали, що це розчин азотної кислоти. Фахівці ДСНС організували роботи з перекачування кислоти в іншу ємність, чим запобігли подальшому розповсюдженню небезпечної речовини”, – йдеться в повідомленні.

        До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та три одиниці техніки від ДСНС, а також троє спеціалістів Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

        Як повідомили в ДСНС, ситуацію вдалося повністю локалізувати, загрози населенню немає.

        Рятувальники на місці розливу хімічної речовини / Фото: ДСНС Київщини

