Сьогодні у Київ прибув голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

“У Києві під час мого п’ятого візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії та останнього в якості HRVP (High Representative – Vice President / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки – ред.).

Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату та залишатиметься на першому місці порядку денного ЄС”, – написав Боррель у X.