Політика

У Київ прибув голова європейської дипломатії
9 Листопада 2024 10:52
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Сьогодні у Київ прибув голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

“У Києві під час мого п’ятого візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії та останнього в якості HRVP (High Representative – Vice President / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки – ред.).

Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату та залишатиметься на першому місці порядку денного ЄС”, – написав Боррель у X.


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