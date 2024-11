Сьогодні у Київ прибув голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

“У Києві під час мого п’ятого візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії та останнього в якості HRVP (High Representative – Vice President / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки – ред.).

Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату та залишатиметься на першому місці порядку денного ЄС”, – написав Боррель у X.

In Kyiv for my 5th visit since Russia’s full-scale invasion and last one as HRVP.



EU support to #Ukraine has been my personal priority during my mandate and will remain on top of the EU‘s agenda. pic.twitter.com/XO5LvWopZY