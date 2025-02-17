У Києві згорів Range Rover піданкційної Світлани Крюкової

У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover, яким користувалася підсанкційна колишня заступниця головного редактора “Страна.юа” Світлана Крюкова.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією правоохоронців, загоряння сталося у дворі житлового будинку в Деснянському районі близько опівночі. Вогонь пошкодив фасад будівлі та квартиру на другому поверсі.

Автомобіль вигорів повністю й відновленню не підлягає.

Поліція встановлює причини пожежі – розглядається версія підпалу або вибуху. Призначено експертизи та проводяться слідчі дії.