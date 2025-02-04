У Києві жінка у військовій формі блокувала виїзд з розподільчого центру та збила поліцейського

У Дарницькому районі Києва водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму, заблокувала в’їзд до розподільчого центру. На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими.

Про це повідомила поліція Києва.

Як з’ясували правоохоронці, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань.

“Водійку попросили відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції”, – йдеться в повідомленні.

Порушницю затримали, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за статтею “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” Кримінального кодексу України. За вчинене їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.