Суспільство

У Києві здійнявся ураганний вітер

2 Квітня 2024 18:37

У Києві 2 квітня здійнявся сильний вітер. Раніше синоптики попереджали, що очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У соцмережі містяни вже викладають фото та відео, на яких зафіксована негода. Сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

Наслідки негоди у Києві / Фото з ТГ-каналу Реальний Київ

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що саме час закрити вікна.

“Африканський пил із Сахари, штормовий вітер, острівцями дощі і навколишні грози. Вікна якраз прийшов час закрити, бо прибирати буде подвійно весело”, — йдеться у дописі.


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