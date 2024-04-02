У Києві здійнявся ураганний вітер

У Києві 2 квітня здійнявся сильний вітер. Раніше синоптики попереджали, що очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У соцмережі містяни вже викладають фото та відео, на яких зафіксована негода. Сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

Наслідки негоди у Києві / Фото з ТГ-каналу Реальний Київ

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що саме час закрити вікна.

“Африканський пил із Сахари, штормовий вітер, острівцями дощі і навколишні грози. Вікна якраз прийшов час закрити, бо прибирати буде подвійно весело”, — йдеться у дописі.