Кримінал

У Києві затримано диверсантів, які підпалювали релейні шафи “Укрзалізниці”
8 Серпня 2024 16:36
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поліція
Підпал релейної шафи "Укрзалізниці" / Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали у Києві двох осіб, які за завданням російський спецслужб готували серію підпалів на об’єктах “Укрзалізниці”.

Диверсантами виявилися молодики 22 та 17 років, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, один із підозрюваних через анонімний ТГ- канал отримав замовлення за гроші підпалити релейну шафу на залізничному перегоні Почайна-Борщагівка, що у Подільському районі столиці.

“До виконання замовлення молодик залучив свого 17-річного друга. Підозрювані придбали легкозаймисту речовину та рожково-накидний ключ”, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у прокуратурі, молодики облили двері релейної шафи розчином для розпалювання багаття та підпалили. Усі свої дії вони знімали на мобільний телефон та надіслали куратору.

У поліції Києва розповіли, що чоловіки вирішили підробити, виконавши “замовлення” від представників країни-агресора.

“За свої “послуги” вони встигли отримати 1500 гривень авансу. Надалі фігуранти планували продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва”, – інформує пресслужба поліції Києва.

22 – річний підозрюваний нині перебуває під вартою, 17 річному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.


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