Кримінал

У Києві затримали водія Mercedes, який “прокатав” патрульного на вікні авто
12 Березня 2025 19:44
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Поліція Києва затримала 41-річного водія позашляховика Mercedes, який 11 березня намагався втекти від патрульних під час перевірки документів, повідомляє поліція.

На записах видно, як поліцейський зачепився за автомобіль, намагаючись його зупинити, однак водій поїхав далі.

Згодом порушника розшукали – ним виявився підприємець, який за останні два роки 12 разів притягувався до відповідальності за порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості та залишення місця ДТП.

Проти чоловіка відкрили кримінальні провадження за статтями про опір правоохоронцю та насильство щодо нього. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Затриманий зловмисник / Фото: Нацполіція

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