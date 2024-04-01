У Києві затримали підприємця, який постачав окупантам матеріали для “зубів дракона”

Правоохоронці затримали колаборанта, який постачав до РФ будматеріали для зведення укріпрайонів у тимчасово окупованих південних регіонах України.

Фігурантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську. Після захоплення міста він почав співпрацювати з окупантами, повідомляє пресслжуба СБУ.

“За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті. Насамперед мова йде про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як “зуби дракона”, – йдеться у повідомленні.

Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Під час обшуку у помешканні затриманого у Києві виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності на користь РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Зловмисник перебуває під вартою.