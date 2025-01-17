Кримінал

У Києві затримали групу рекетирів, які на замовлення вибивали неіснуючі борги
17 Січня 2025 13:01
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У Києві затримали групу підозрюваних у вимаганні грошей / Фото: Київська міська прокуратура
У Києві затримали групу підозрюваних у вимаганні грошей / Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали групу раніше засуджених громадян, які на замовлення залякували людей для отримання неіснуючих борги. Одного зі столичних лікарів зловмисники побили та примушували віддати 7000 доларів, погрожуючи додатковими «відсотками». Під час передачі частини грошей правоохоронці затримали зловмисників.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Неодноразово засуджений житель Чернігова та троє киян з кримінальним минулим залякували «боржників», погрожували їм та примушували віддати гроші.

Так, у столичного лікаря вимагали 7000 доларі. На одній із зустрічей чоловіка побили та заявили, що окрім боргу, він буде винен ще й відсотки. Під час передачі частини грошей у розмірі 3000 доларів вимагачів затримали. Наразі організатору та його спільникам повідомлено про підозри.

Трьом з них вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчиненому організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваних у вимагання в Києві / Фото: Київська міська прокуратура

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