У Києві за підготовку вбивства першого заступника міністра МОЗ судитимуть трьох зловмисників: деталі справи

У Києві судитимуть трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я України. У злочині обвинувачують киянина, жителя області та їхню спільницю.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити.

Встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка.

“Перший заступник Міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити”, – розповіли в прокуратурі.

Обвинувачені стежили за жертвою, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Спільників затримали під час передачі грошей за пістолет системи “Стечкін”, який мав стати знаряддям злочину.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що двоє з них зберігали амфетамін та PVP з метою збуту. Тож їх дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисники перебувають під вартою.