У Києві з ножовим пораненням знайшли чоловіка: у вбивстві підозрюють дружину

Столичні правоохоронці затримали жительку Оболонського району за вбивство власного чоловіка. Під час сварки жінка завдала жертві удару ножем, а після прибуття поліції розповіла історію про свою непричетність до злочину.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від медиків про виявлення у квартирі на вулиці Йорданській чоловіка зі смертельним ножовим пораненням.

На місці поліцейські побачили тіло 61-річного киянина з ножовим пораненням грудей. У квартирі також перебувала дружина жертви – 52-річна жінка.

“Під час спілкування з оперативниками остання плуталась у показах – спочатку вона запевняла, що чоловік самостійно ударив себе ножем, а потім, що нібито вона тримала ніж у руках, а чоловік на нього “напоровся”, – розповіли в поліції.

Як встановили правоохоронці, між подружжям виник побутовий конфлікт, під час якого жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка в груди, внаслідок чого той помер на місці.

Поліцейські затримали 52-річну киянку. З місця події також вилучено речові докази. Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.