У Києві виявили незаконний храм УПЦ МП на території військової частини

Міністерством оборони під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві було виявлено факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм.

Як зазначили у відомстві, власником незаконно зареєстрованого об’єкта виступила релігійна організація, пов’язана з православною церквою Московського патріархату.

“Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Наразі зазначений храм передано Службі військового капеланства Збройних сил України, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.