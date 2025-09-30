У Києві викрили схему легалізації понад 200 іноземців за фіктивними документами

Поліція Києва викрила 28-річного місцевого жителя, який організував незаконну схему легалізації іноземців в Україні. За 3 тисячі доларів він допомагав громадянам країн Сходу та Азії отримати фіктивні документи на проживання.

Про це повідомили в ГУНП у місті Києві.

Слідством встановлено, що 28-річний киянин за допомоги «сарафанного радіо» підшукував серед громадян інших країн охочих отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які були готові сплатити за “послуги” 3 тисячі доларів.

Надалі, за допомогою знайомих він допомагав “клієнтам” отримати документи — ідентифікаційний код, реєстрацію на їхнє ім’я підставних компаній чи ФОПів, а також фіктивно працевлаштовував на підприємства. Крім того, у разі необхідності зловмисник надавав іноземцям консультації при вирішенні питань з органами влади та місцевими адміністраціями.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили у фігуранта мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, готівку, банківські картки, документи, що стосуються легалізації іноземців, копії посвідок на проживання, паспорти громадян інших країн, чорнові записи та печатки підприємств.

Наразі, слідчі встановили, що з 2022 року зловмисник незаконно легалізував в Україні понад 200 іноземців.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб. Наразі встановлюються інші особи, причетні до незаконної оборудки. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення.