Кримінал

У Києві викрили посадовців, які розкрадали бюджетні кошти на ремонті шкільних укриттів
24 Січня 2025 13:09
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Поліція викрила схему розкрадання коштів бюджету Києва, спрямованих на ремонт освітніх закладів. До справи причетні заступник директора та начальник відділу одного з департаментів КМДА, заступник директора спортивного ліцею-інтернату, а також керівники та працівники будівельної компанії.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, у 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею уклало договір із будівельною компанією на ремонт приміщень ліцею та укриттів у двох столичних школах. Роботи виконувалися через спрощену процедуру закупівель, а будівельна компанія була підконтрольна одному з учасників злочинної групи.

Фігуранти завищували ціни на матеріали, вносили неправдиві дані до звітної документації щодо вартості робіт та їх обсягів. Зокрема, через підставну особу-підприємця закуповували матеріали за завищеними цінами, що дозволило привласнити понад 2,2 млн грн. Проведені експертизи підтвердили факт розкрадання.

Отримані кошти конвертували у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Організатором оборудки виступав один із посадовців КМДА.

Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА / Фото: Нацполіція

22 січня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних та вилучили комп’ютери, телефони, документацію та чорнові записи.

Шестеро учасників схеми отримали підозри за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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