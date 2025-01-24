У Києві викрили посадовців, які розкрадали бюджетні кошти на ремонті шкільних укриттів

Поліція викрила схему розкрадання коштів бюджету Києва, спрямованих на ремонт освітніх закладів. До справи причетні заступник директора та начальник відділу одного з департаментів КМДА, заступник директора спортивного ліцею-інтернату, а також керівники та працівники будівельної компанії.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, у 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею уклало договір із будівельною компанією на ремонт приміщень ліцею та укриттів у двох столичних школах. Роботи виконувалися через спрощену процедуру закупівель, а будівельна компанія була підконтрольна одному з учасників злочинної групи.

Фігуранти завищували ціни на матеріали, вносили неправдиві дані до звітної документації щодо вартості робіт та їх обсягів. Зокрема, через підставну особу-підприємця закуповували матеріали за завищеними цінами, що дозволило привласнити понад 2,2 млн грн. Проведені експертизи підтвердили факт розкрадання.

Отримані кошти конвертували у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Організатором оборудки виступав один із посадовців КМДА.

Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА / Фото: Нацполіція

22 січня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних та вилучили комп’ютери, телефони, документацію та чорнові записи.

Шестеро учасників схеми отримали підозри за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.