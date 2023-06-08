Кримінал

У Києві викрили підпільний “ЦНАП”

8 Червня 2023 14:12
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Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.

За інформацією СБУ, організатор пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.

Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України.

Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу «Darknet».

Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення.

Щомісяця виготовлялося до 50 і більше «документів».

За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.

Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.


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