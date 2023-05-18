У Києві вулиці перейменували на честь Лема, Бредбері та Орвелла

Київська міська рада перейменувала 18 травня дві станції міського метрополітену, одну станцію метро, що будується, а також кілька вулиць та інших міських об’єктів.

Перейменування стали реакцією на російське вторгнення в Україну, після якої в багатьох містах країни, включно з Києвом, почали перейменовувати географічні об’єкти, які пов’язані з Росією.

Станція метро “Дружби народів” відтепер називається “Зверинецька” (за назвою історичного району столиці), а станція “Площа Льва Толстого” стала “Площею українських героїв”.

На початку року влада провела голосування серед мешканців міста за перейменування станцій метро – більшість проголосувала за ті назви, які сьогодні схвалила міська рада. Також прийнято рішення про перейменування станції “Проспект Правди”, що будується, вона називатиметься “Варшавська”.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що всього у місті вже перейменовано 314 об’єктів. “Процес дерусифікації у Києві триває” – написав він у телеграм.

У четвер Київська рада перейменувала ще 26 вулиць та інших об’єктів. Зокрема, провулок Ржевський названо на честь Станіслава Лема, вулиця Володі Дубініна стала вулицею Рея Бредбері, вулиця Червоноткацька – вулицею Вінстона Черчілля. Провулок Орловського перейменований на провулок Джорджа Орвелла, а Петровська алея стала алеєю Магдебурзького права.