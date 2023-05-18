Суспільство

У Києві вулиці перейменували на честь Лема, Бредбері та Орвелла

18 Травня 2023 21:47
19
читать на русском →
київ

Київська міська рада перейменувала 18 травня дві станції міського метрополітену, одну станцію метро, що будується, а також кілька вулиць та інших міських об’єктів.

Перейменування стали реакцією на російське вторгнення в Україну, після якої в багатьох містах країни, включно з Києвом, почали перейменовувати географічні об’єкти, які пов’язані з Росією.

Станція метро “Дружби народів” відтепер називається “Зверинецька” (за назвою історичного району столиці), а станція “Площа Льва Толстого” стала “Площею українських героїв”.

На початку року влада провела голосування серед мешканців міста за перейменування станцій метро – більшість проголосувала за ті назви, які сьогодні схвалила міська рада. Також прийнято рішення про перейменування станції “Проспект Правди”, що будується, вона називатиметься “Варшавська”.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що всього у місті вже перейменовано 314 об’єктів. “Процес дерусифікації у Києві триває” – написав він у телеграм.

У четвер Київська рада перейменувала ще 26 вулиць та інших об’єктів. Зокрема, провулок Ржевський названо на честь Станіслава Лема, вулиця Володі Дубініна стала вулицею Рея Бредбері, вулиця Червоноткацька – вулицею Вінстона Черчілля. Провулок Орловського перейменований на провулок Джорджа Орвелла, а Петровська алея стала алеєю Магдебурзького права.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 19:25
159

Маляр підтвердила просування у Бахмуті
18 Травня 2023 21:11
76

Пентагон переоцінив мінімум на $3 млрд вартість наданої Україні військово допомоги
18 Травня 2023 20:21
96

Норвегія та Британія передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три РЛС
18 Травня 2023 18:39
126

ЗСУ знищили 7 станцій РЕБ
18 Травня 2023 18:20
268

У японця-волонтера з Харкова втретє на пошті грабують посилки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки