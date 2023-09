У Києві вшанували пам’ять Гонгадзе та інших вбитих українських журналістів

У суботу, 16 вересня, у Києві в Іллінському сквері відбулась Акція пам’яті засновника “Української правди” Георгія Гонгадзе і всіх вбитих українських журналістів, приурочена до 23-х роковин вбивства українського журналіста.

Про це повідомляє сторінка події у Facebook, Detector media.

Учасники акції, журналісти й правозахисники згадали про внесок Гонгадзе у боротьбу проти агресивної зовнішньої політики Росії, яку та вела проти сусідніх країн протягом багатьох століть, а також про українських та закордонних журналістів, вбитих російськими військами від початку вторгнення на територію України.

Під час акції відбулось відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року.