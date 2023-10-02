Кримінал

У Києві внаслідок падіння з 24 поверху загинули брат і сестра

2 Жовтня 2023 13:16
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поліція

Київські поліцейські встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкону багатоповерхівки та їхньої загибелі.

Про це повідомляє поліція Києва.

2 жовтня близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

За цією адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. Зараз поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

Зазначається, що після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.


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